La protesta contro la guerra nella Striscia di Gaza alla Scala di Milano

Sabato 23 dicembre al teatro alla Scala di Milano, alla fine della prova generale del Concerto di Natale diretto da Daniel Harding, sono stati srotolati due striscioni con le scritte “Stop Bombing Gaza” (“Basta bombardamenti a Gaza”) e “Basta genocidio a Gaza”. Uno spettatore si è alzato in piedi e ha mostrato la bandiera palestinese, mentre un altro diceva: «In questo momento ci sono bombe che stanno colpendo a Gaza, in Ucraina, in Ciad, in Etiopia: basta bombe, basta armamenti in questo mondo». Alcuni spettatori hanno applaudito, mentre altri iniziavano a lasciare la sala in seguito alla fine dello spettacolo.

Protest against Israel's war on Gaza taking place now at Milan's La Scala Theater (video not mine). pic.twitter.com/H72DTRcnyg — Paolo Mossetti (@paolomossetti) December 23, 2023

Parlando con i giornalisti, uno dei partecipanti ha spiegato che la protesta «è nata dal passaparola, all’ultimo momento». Non è stata organizzata da un’associazione specifica: «Partecipiamo alle manifestazioni del sabato, e tra noi ci chiedevamo se ci fosse il modo di essere più visibili», ha detto uno dei partecipanti, facendo riferimento alle varie manifestazioni di sostegno alla popolazione palestinese organizzate negli ultimi mesi in molte città italiane.