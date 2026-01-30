Le prime foto degli attesi film sui Beatles di Sam Mendes

Venerdì sono state pubblicate le prime foto dei quattro protagonisti di The Beatles: A Four-Film Cinematic Event, il film in quattro parti sui Beatles diretto da Sam Mendes. Nelle foto si vedono gli attori che interpretano ciascuno dei membri della band, truccati e vestititi per assomigliarci il più possibile: Paul Mescal come Paul McCartney, Barry Keoghan come Ringo Starr, Joseph Quinn come George Harrison e Harris Dickinson come John Lennon. Le foto erano già circolate in mattinata, e poi sono state condivise anche dai profili social ufficiali dei Beatles.

Secondo le principali riviste di cinema internazionali i quattro film, uno su ciascuno dei componenti della più famosa band della storia della musica, usciranno in contemporanea il 7 aprile del 2028.