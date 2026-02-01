Le foto del grosso pino caduto in mezzo a via dei Fori Imperiali a Roma

Domenica pomeriggio un grosso pino si è sradicato ed è caduto su via dei Fori Imperiali, una delle vie più centrali e affollate di Roma, che porta da piazza Venezia al Colosseo. Tre passanti, una ragazza e due uomini, sono rimasti leggermente feriti e sono stati portati in ospedale. I vigili del fuoco stanno rimuovendo l’albero, che ha ostruito gran parte della strada.

È il terzo pino che cade in via dei Fori Imperiali in meno di un mese: il primo era caduto in tarda serata il 4 gennaio, il secondo all’alba dell’8 gennaio. In nessuno dei due casi c’erano state persone coinvolte e tutte le volte i crolli erano avvenuti dopo alcune giornate di forte pioggia e maltempo.