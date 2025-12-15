Le migliaia di orme di dinosauri scoperte al Passo dello Stelvio

Al Parco dello Stelvio, noto parco montano al confine tra Lombardia e Trentino-Alto Adige, sono state scoperte migliaia di orme di dinosauri nella roccia. Il ritrovamento è avvenuto a Valdidentro, nella Valle di Fraele, un’area del Parco tra Livigno e Bormio, in Lombardia. Le orme sono su pareti rocciose e risalgono all’epoca del Triassico superiore, più di 200 milioni di anni fa, quando questa zona non era montagna ma una laguna pianeggiante.

Cristiano Dal Sasso, paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano, ha spiegato all’Ansa che i dinosauri che hanno lasciato queste tracce erano simili ai plateosauri, erbivori dal collo lungo che potevano arrivare a 10 metri di altezza e al peso di 4 tonnellate. Camminavano in grandi branchi, ed è per questo che le orme appena scoperte in Lombardia sono così vicine le une alle altre: arrivano a misurare fino a 40 centimetri di larghezza, e alcune hanno anche gli artigli molto visibili.