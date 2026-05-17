Il video del papa che fa «six-seven»

Sabato 16 maggio in Vaticano papa Leone XIV ha replicato il meme molto popolare tra i più giovani chiamato «six-seven», ovvero i numeri sei e sette in inglese. A invitare il papa a replicare il meme è stato don Roberto Fiscer, sacerdote molto attivo su Internet, che era in visita in Vaticano con alcuni cresimandi di Genova. Al passaggio del papa vicino a loro, il sacerdote ha invitato i ragazzi a mostrare al papa il meme, che consiste nel dire le parole «six-seven» e nel fare con le mani un gesto simile a quando si soppesano due opzioni, imitando una bilancia. Il papa li ha imitati sorridendo.

Il meme si è diffuso inizialmente alcuni mesi fa nei paesi di lingua anglosassone, ma poi è arrivato un po’ in tutto il mondo, anche in Italia. Non ha un significato, e viene fatto spesso dai giovani senza particolari ragioni: c’è chi lo usa quando esulta, e chi lo fa in classe per disturbare in un momento di noia, o semplicemente perché gli è venuto in mente. Lo abbiamo raccontato in questo articolo.