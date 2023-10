La palla di fuoco causata da un fulmine vicino a Oxford

Lunedì sera un fulmine ha creato una grossa esplosione e una palla di fuoco durante un temporale nella regione dell’Oxfordshire, in Inghilterra. Il fulmine ha colpito un serbatoio di biogas dell’azienda Severn Trent Green Power, a Cassington. La palla di fuoco era visibile a notevole distanza ed è stata ripresa da vari abitanti della zona e pubblicata sui social media. L’azienda interessata dall’esplosione ha poi emesso un comunicato: non ci sono stati feriti e sono iniziate le operazioni per rimettere in sicurezza l’area. I residenti della zona sono stati invitati a stare in casa con le finestre chiuse e un tratto della strada fra Wolverton and Eynsham è stato temporaneamente chiuso. Quaranta pompieri e sei mezzi dei vigili del fuoco sono stati impegnati per spegnere l’incendio.

