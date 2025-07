Il video del Palio di Siena vinto dalla contrada dell’Oca

Dopo il rinvio di ieri a causa delle forti piogge, stasera si è corso il Palio di Siena, dedicato alla Madonna di Provenzano. Lo ha vinto la contrada dell’Oca, con il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia e il cavallo Diodoro: per Tittia è l’undicesima vittoria di un Palio ed è la quarta insieme all’Oca. Praticamente fin da subito Tittia e Diodoro sono stati in vantaggio, hanno provato a inseguirli Selva, Valdimontone e Bruco, ma senza successo. Durante la corsa sono caduti sei fantini (di Chiocciola, Selva, Lupa, Tartuca, Istrice e Drago), e quindi hanno terminato la corsa sei cavalli “scossi”. È la 65esima vittoria per la contrada dell’Oca, l’ultima era stata nell’agosto del 2023.

