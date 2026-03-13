Il tubo di metallo alto 13 metri spuntato dall’asfalto nel mezzo di un incrocio a Osaka

Negli ultimi due giorni in un incrocio di Osaka, in Giappone, si sono radunati diversi curiosi a osservare qualcosa di decisamente insolito: un enorme tubo di metallo che è spuntato da terra nel bel mezzo di un cantiere, perfettamente perpendicolare al terreno, fino quasi a raggiungere il cavalcavia sovrastante. La sua fuoriuscita era stata segnalata mercoledì mattina da un passante, che aveva notato l’asfalto in mezzo alla strada che cominciava a sollevarsi, con il risultato che le auto dovevano girarci attorno per evitare incidenti.

Il tubo è lungo in totale 27 metri, ha un diametro di 3 metri e mezzo e serviva come struttura di sostegno per evitare cedimenti del terreno durante dei lavori che erano in corso per il collegamento della linea fognaria esistente a un nuovo canale di scolo. Dopo essere spuntato fuori dal suolo ha raggiunto un’altezza di circa 13 metri. L’incrocio in questione è stato chiuso al traffico.

Non è ancora chiaro perché sia uscito in superficie: probabilmente è successo quando è stata tolta l’acqua al suo interno, facendolo per così dire galleggiare. I vigili del fuoco sono poi riusciti a farlo rientrare parzialmente pompandoci di nuovo dentro l’acqua. L’agenzia di stampa Associated Press scrive però che emerge ancora dal suolo di circa un metro e mezzo, che ora l’ente cittadino competente pensa di segare. Si prevede che la strada resterà chiusa ancora per qualche giorno.