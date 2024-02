Il video di un branco di orche intrappolato dal ghiaccio marino in Giappone

Martedì la televisione pubblica giapponese NHK ha diffuso un video che mostra un gruppo di circa 10 orche rimaste bloccate dal ghiaccio marino vicino alla piccola città di Rausu, nel nord del Giappone. La guardia costiera è stata avvisata da un pescatore del posto, ma ha detto di non avere a disposizione navi in grado di eseguire operazioni di soccorso nelle condizioni attuali. Le orche rischiano di morire, a meno che un cambiamento del vento faccia disperdere il ghiaccio alla deriva accumulatosi sulla costa.

A pod of about 10 killer whales has been found trapped in a small gap in drift ice off the coast of Rausu, a town in northeastern Hokkaido. According to NHK, "the town can only watch and hope that the drift ice breaks apart, allowing the orcas to escape." pic.twitter.com/AKLnGvgU2O

— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) February 6, 2024