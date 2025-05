L’emozionante tributo del Roland Garros al tennista Rafael Nadal

Domenica sera – nel corso della prima serata del Roland Garros, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti nel tennis – c’è stato un emozionante tributo a Rafael Nadal, uno dei più forti tennisti di tutti i tempi: si è ritirato a novembre a 38 anni, dopo aver dominato il torneo per gran parte della sua carriera. Nadal ha vinto il Roland Garros per 14 volte, sui 22 titoli vinti tra i tornei del Grande Slam: è un record per un singolo Slam nel tennis.

Al Court Philippe-Chatrier, il campo centrale di Parigi dove ha disputato le sue partite più importanti, è stato proiettato un lungo video in suo onore, coi momenti più belli della sua carriera. I 15mila spettatori indossavano tutti una maglia color terra, a simboleggiare l’indiscusso predominio di Nadal sulla terra rossa, una delle tre principali superfici su cui si giocano i tornei di tennis (le altre due sono il cemento e l’erba).

Insieme a lui sul campo erano presenti tre dei suoi avversari storici, a loro volta tra i tennisti più forti di sempre: Novak Djokovic, Roger Federer e Andy Murray. «Ho avuto rivali incredibili, che hanno portato il mio fisico e la mia mente ai limiti ma anche a migliorare giorno dopo giorno. Il Roland Garros è unico», ha detto Nadal nel suo discorso di ringraziamento. «Nulla sarebbe stato così emozionante senza queste rivalità».

Nadal è stato soprannominato the king of clay, il “re della terra rossa”, e i suoi record saranno difficilmente avvicinabili da altri tennisti o tenniste. Ha vinto 63 dei suoi 92 titoli sulla terra rossa e tra il 2005 e il 2007 rimase imbattuto per 81 partite consecutive: ha finito la carriera con più del 90 per cento di vittorie su questa superficie.

Il suo dominio è stato notevolissimo soprattutto al Roland Garros, l’unico giocato sulla terra rossa tra i quattro tornei del Grande Slam. Non solo Nadal è stato il giocatore che l’ha vinto più volte in singolo, ma quattro di queste le ha vinte senza perdere nemmeno un set, nel 2008, nel 2010, nel 2017 e nel 2020. Al Roland Garros, che si gioca al meglio dei cinque set, ha vinto il 96,6 per cento delle partite che ha giocato, cioè 112 su 116; ne ha perse solamente 4 tra il 2005 e il 2024.