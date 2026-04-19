Le foto di Barack Obama e Zohran Mamdani per la prima volta insieme

Sabato il sindaco di New York Zohran Mamdani e l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama hanno partecipato a un evento che si è svolto in un asilo del Bronx, nella parte settentrionale di New York. L’incontro è stato ampiamente ripreso e commentato, anche perché era la prima volta che Mamdani e Obama si facevano vedere in pubblico insieme: al momento sono probabilmente le due figure più influenti e rispettate tra i Democratici statunitensi, e quelle con lo stile comunicativo più efficace e coinvolgente.

L’anno scorso Obama non aveva appoggiato la candidatura di Mamdani pubblicamente, ma si era limitato a telefonargli e a complimentarsi per il suo programma e per l’impatto dell’identità visiva della sua campagna elettorale. Anche per questo motivo, l’incontro di sabato è stato interpretato come il primo vero endorsement (cioè gesto di sostegno) dell’ex presidente al sindaco di New York.

Mamdani e Obama hanno interagito con i bambini con toni giocosi e divertiti. Hanno cantato una canzone, letto alcuni passaggi di un libro sull’importanza della comunità e battibeccato scherzosamente su quale città avesse la pizza migliore: New York, per il primo; Chicago, per il secondo (in pratica ciascuno difendeva la propria città).

L’incontro era dedicato a un tema su cui Mamdani, che ha da poco superato il suo centesimo giorno di mandato, aveva impostato buona parte della sua campagna elettorale: garantire asili nido e scuole d’infanzia gratis per tutti i bambini dalle 6 settimane ai 5 anni.