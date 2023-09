Com’è cambiato lo stadio Santiago Bernabeu di Madrid

Lunedì il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha pubblicato su X – il social network precedentemente noto come Twitter – una foto in cui sorride mentre indossa una grossa benda nera che gli copre completamente l’occhio destro. Si vedono anche diversi tagli e ferite nella parte destra del viso, vicino all’occhio e sul mento. Le ferite sono dovute a un incidente: sabato Scholz, che ha 65 anni, è caduto mentre faceva jogging. Nel tweet Scholz ha scritto: «Non vedo l’ora di vedere i meme», dando per scontato che molte persone riutilizzeranno la foto per fare rielaborazioni ironiche online.

Wer den Schaden hat…

Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist! pic.twitter.com/bB5INX8HnM — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 4, 2023

La sua situazione non è preoccupante, ma per precauzione il cancelliere aveva annullato alcuni appuntamenti previsti per domenica nello stato dell’Assia, dove l’8 ottobre si terranno le elezioni locali. Scholz dovrebbe tornare a seguire gli impegni in programma da oggi in poi. Nel tweet il cancelliere ha ringraziato per gli auguri di pronta guarigione ricevuti e rassicurato sul fatto che le ferite «sembrano peggiori di quello che sono».

