La nuova bambola di Barbie dedicata a LeBron James

Mercoledì la Mattel, la casa di giocattoli che produce le Barbie, cioè le bambole più famose e vendute al mondo, ha presentato una bambola di Ken (la controparte maschile di Barbie) con le fattezze del cestista statunitense LeBron James: la bambola costerà 84 euro e potrà essere comprata da giovedì a mezzogiorno (ora italiana). James, che è uno dei giocatori di basket più forti di sempre, è il primo atleta professionista ad avere una bambola Barbie a lui dedicata.

La reazione di LeBron James quando ha visto la bambola a lui dedicata

LeBron James è stato presentato da Mattel come il primo Kenbassador, cioè un testimonial ufficiale del marchio Ken. Per allontanarsi dall’immagine stereotipata di Ken come “fidanzato perfetto di Barbie”, la vicepresidente di Mattel, Krista Berger, ha definito infatti questa bambola una nuova interpretazione di Ken, «che celebra LeBron come modello di riferimento, icona, figura di grande impatto culturale e dedita a dare il buon esempio alla prossima generazione».

Per creare la bambola, Mattel ha infatti collaborato con la LeBron James Family Foundation, l’associazione benefica fondata nel 2011 dallo stesso James e che si occupa di offrire migliori servizi (scuole, palestre o ospedali, per esempio) ai bambini della città di Akron, nell’Ohio, dove James è nato.

