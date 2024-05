Il video del tennista Novak Djokovic colpito alla testa da una borraccia mentre firma autografi a Roma

Venerdì pomeriggio il tennista serbo Novak Djokovic è stato colpito alla testa da una borraccia caduta dagli spalti mentre firmava alcuni autografi al Foro Italico di Roma, dove sono in corso gli Internazionali d’Italia, un importante torneo di tennis maschile e femminile che si gioca ogni anno su terra rossa. La borraccia non è stata lanciata volontariamente, ma è caduta per sbaglio dallo zaino di uno spettatore.

Nel pomeriggio Djokovic aveva vinto la partita contro il francese Corentin Moutet in due set, per 6-3 e 6-1. Dopo la fine dell’incontro, mentre tornava negli spogliatoi si era fermato a firmare alcuni autografi per i tifosi sugli spalti. Un video che sta circolando molto sui social mostra che a un certo punto dagli spalti è caduta una borraccia e ha colpito in testa Djokovic.

Un altro video, filmato da una prospettiva diversa, mostra che la borraccia non è stata lanciata volontariamente ma è scivolata dalla tasca laterale dello zaino di uno spettatore, che si era chinato in avanti nel tentativo di avvicinarsi a Djokovic.

Dopo essere stato colpito il tennista si è subito coperto la testa e si è inginocchiato a terra, dove un suo collaboratore l’ha assistito per assicurarsi che non avesse ferite gravi. Djokovic è rimasto a terra per qualche secondo, poi si è alzato ed è entrato negli spogliatoi.

Djokovic è al primo posto della classifica ATP dei tennisti professionisti, seguito dall’italiano Jannik Sinner e dallo spagnolo Carlos Alcaraz, che però non stanno partecipando agli Internazionali d’Italia.

