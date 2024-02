I nuovi nomi e colori di sei linee ferroviarie di Londra

Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha annunciato che le 6 linee della London Overground, il sistema ferroviario suburbano di Londra, riceveranno un nome e un nuovo colore per distinguerle sulla mappa. I nuovi nomi intendono riflettere la storia dei quartieri che attraversano.

Si chiameranno: linea Windrush (rossa), in onore della cosiddetta generazione Windrush, cioè un gruppo di persone provenienti dalle isole caraibiche allora colonie britanniche che si trasferì a Londra dopo la Seconda guerra mondiale; linea Weaver (viola), cioè tessitore o tessitrice, che attraversa quartieri storicamente legati all’industria tessile; linea Suffragette (verde), in onore delle donne che si batterono per ottenere il diritto di voto (una di loro viveva vicino a uno dei capolinea); linea Mildmay (celeste), in onore di un ospedale del posto; linea Lioness (gialla), per il soprannome della nazionale di calcio femminile dell’Inghilterra, le Leonesse, dato che la linea passa vicino allo stadio di Wembley; linea Liberty (grigia), dato che il quartiere un tempo godeva di particolari libertà concesse dai sovrani inglesi.

Prima eran0 tutte indicate con l’arancione e i nomi erano quelli delle stazioni di capolinea, che in presenza di varianti della linea generavano nomi poco pratici come Dalston/Highbury & Islington – Clapham Junction/West Croydon/Crystal Palace/New Cross.

NEW: For the first time ever, our six London Overground lines are each getting a new name and colour.

Read more about the inspiration and meaning behind each new name ⬇️ pic.twitter.com/9WXspDypf0

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) February 15, 2024