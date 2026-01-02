A Capodanno in migliaia si sono radunati sotto al ponte di Brooklyn per uno spettacolo di fuochi d’artificio che non c’è mai stato

Nella notte di Capodanno a New York migliaia di persone si sono radunate attorno al ponte di Brooklyn per assistere a uno spettacolo di fuochi d’artificio che però non c’è mai stato. Nei giorni precedenti su vari social erano circolate notizie di un grande spettacolo, con tanto di immagini scenografiche di presunti fuochi organizzati sul ponte in passato, anche se nessuno spettacolo di questo tipo era mai stato pianificato né organizzato o autorizzato.

Le migliaia di persone che si aspettavano di vederlo erano andate davanti al ponte di Brooklyn proprio a cavallo della mezzanotte, e lo avevano inquadrato con gli smartphone, pronte a riprendere uno spettacolo scenografico: alla fine del conto alla rovescia hanno iniziato a festeggiare e a urlare “Buon anno!”, aspettandosi di vedere i fuochi d’artificio per diversi minuti. Capendo che non sarebbe successo niente, molte se ne sono poi andate nel giro di poco.