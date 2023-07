Il trailer di “Napoleon” di Ridley Scott

Il conduttore Fiorello ha pubblicato un video per smentire le ipotesi circolate sui giornali in merito a risarcimenti che la Rai vorrebbe riconoscere ai condomini di via Asiago, una strada del quartiere Prati, a Roma, dove si teneva la trasmissione Viva Rai2!. Fiorello si è anche scusato con gli abitanti della zona per il disturbo. Nei mesi in cui è andata in onda la trasmissione, ogni mattina moltissime persone affollavano la strada di fronte allo studio televisivo mobile, una struttura vetrata. La presenza di così tante persone era considerata rumorosa e fastidiosa dai condomini: «Liberate via Asiago» è la scritta comparsa su uno striscione posizionato dagli abitanti della zona all’inizio di giugno.

«Credo che ci siano un po’ di strumentalizzazioni in questa cosa», ha detto Fiorello. «Rinnovo le mie scuse agli abitanti di via Asiago per il danno e il fastidio arrecato. Veramente non pensavamo che il programma prendesse quella piega lì. C’è scappato un po’ di mano e per questo vi chiediamo ancora scusa. Viva Rai2!, se si dovesse fare, non si farà a via Asiago. Quindi finitela di dire che pagheremo: siamo alla ricerca di una nuova location. Se riusciremo a trovarla si farà il programma, se non riusciremo a trovarla Viva Rai2! sarà solo un ricordo. Via Asiago basta, finita: non ne parlate più. Via Asiago può vivere sonni tranquilli».

Sabato era intervenuta anche la Rai con una nota per smentire le ricostruzioni: «Questa mattina abbiamo letto ricostruzioni molto fantasiose in merito alla querelle Viva Rai2! – residenti di Via Asiago. Non abbiamo mai pensato di incontrare singolarmente i residenti di via Asiago, così come non abbiamo mai previsto alcun tipo di indennizzo. Non ci prestiamo a queste strumentalizzazioni».