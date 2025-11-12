Gli ultimi e spettacolari game della vittoria di Lorenzo Musetti contro Alex De Minaur alle ATP Finals
Martedì sera Lorenzo Musetti ha ottenuto la sua prima vittoria alle ATP Finals, il torneo che si sta giocando a Torino tra gli 8 migliori tennisti dell’anno. Ha battuto l’australiano Alex De Minaur per 2 set a 1 (7-5, 3-6, 7-5) in una partita molto combattuta, durata quasi tre ore. Gli ultimi game in particolare sono stati spettacolari: Musetti era in svantaggio per 5 a 3 nel terzo set, ed è riuscito a rimontare fino al 7-5 con scambi e colpi abbastanza eccezionali, spinto anche dal pubblico che tifava quasi tutto per lui, essendo in Italia.
Musetti ha 23 anni e si è qualificato alle ATP Finals grazie alla rinuncia di Novak Djokovic, perché in realtà sarebbe stato il nono tennista della lista. Nella prima partita ha perso per 2 set a 0 contro Taylor Fritz, quindi per passare il suo girone e qualificarsi per le semifinali dovrebbe vincere anche l’ultima partita, giovedì contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (ci sono due gironi da quattro tennisti ciascuno, e passano i primi due di ciascun girone). Con il successo su De Minaur è diventato il terzo tennista italiano a vincere una partita nel singolare alle Finals maschili, dopo Matteo Berrettini e Jannik Sinner (che mercoledì alle 20:30 affronterà Alexander Zverev).