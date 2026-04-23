I quattro rigori parati da Edoardo Motta nella semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta

La sera del 22 aprile la Lazio ha battuto l’Atalanta ai rigori nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, di cui il 13 maggio giocherà quindi la finale contro l’Inter. È stata una gran serata per la Lazio, che con una vittoria in Coppa Italia raddrizzerebbe una stagione storta e problematica, e una grandissima serata per Edoardo Motta, il suo portiere di 21 anni, che ha parato quattro rigori sui cinque calciati dall’Atalanta.

Ancor prima dei rigori, comunque, è stata una partita dal finale assai vivace. La Lazio ha segnato all’84esimo il gol che le avrebbe permesso di andare in finale, poi all’86esimo l’Atalanta ha pareggiato e nei minuti di recupero è andata vicinissima al gol del 2-1, evitato da una parata decisiva di Motta. Ai rigori Motta non ha parato il primo, calciato da Giacomo Raspadori, ma ha parato gli altri quattro. Il tutto mentre i suoi compagni avevano sbagliato i primi due rigori.

Insomma, più che per merito dei suoi compagni, la Lazio ha battuto l’Atalanta ai rigori grazie a quelli parati da Motta. Sono tutti qui:

Motta ha 21 anni ed è arrivato alla Lazio a gennaio dalla Reggiana, come portiere di riserva di Ivan Provedel, che si è infortunato a marzo. Da allora è quindi diventato titolare, subendo pochi gol e facendo alcune ottime partite, per esempio nelle vittorie della Lazio contro Milan e Napoli.