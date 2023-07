Mitch McConnell, il leader dei Repubblicani al Senato statunitense, ha avuto un apparente momento di afasia durante una conferenza stampa

Mercoledì il leader dei Repubblicani al Senato statunitense Mitch McConnell si è interrotto nel mezzo di una frase durante una conferenza stampa, e poi è sembrato incapace di riprendere il discorso per una trentina di secondi. Il senatore è stato poi accompagnato via da alcuni colleghi e la conferenza stampa è proseguita; al termine, dopo vari minuti, McConnell si è ripresentato ai giornalisti, a cui ha detto di stare bene. McConnell ha 81 anni e lo scorso marzo aveva subito un colpo alla testa a seguito di una caduta; era tornato al Congresso dopo sei settimane di convalescenza. È il leader dei Repubblicani al Senato dal 2015 ed è uno dei più importanti politici del Partito Repubblicano.

Senate Minority Leader Mitch McConnell (R-Ky.) on Wednesday abruptly left a news conference after he froze midway through his opening remarks and appeared to be unable to resume speaking immediately.

“We’ve had good bipartisan cooperation and a string of —” McConnell said.… pic.twitter.com/l3kxOBhbc8

— The Washington Post (@washingtonpost) July 26, 2023