La strana commemorazione del ministro Giuli di una battaglia delle guerre fra Roma e Cartagine

Domenica il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha pubblicato sui social una serie di foto di una visita fatta il giorno prima alla frazione di Canne della Battaglia, nel comune di Barletta in Puglia, per ricordare una battaglia del 2 agosto 216 a.C. fra l’esercito romano e quello cartaginese, nella Seconda guerra punica. Quella battaglia fu una delle peggiori sconfitte della Repubblica Romana, il cui esercito fu accerchiato e distrutto da quello del generale cartaginese Annibale nonostante fosse numericamente superiore.

Non è chiaro perché il ministro abbia ritenuto di celebrare in modo così ufficiale quello che ha definito come il «Duemiladuecentoquarantunesimo anniversario» della battaglia. Giuli ha scritto che «I luoghi in cui la cultura esprime se stessa e la propria identità, sono l’unico autentico contravveleno alla discordia e alle guerre di ogni ordine e grado». La colonna della foto, presso cui Giuli ha depositato dei fiori, fu eretta nel 1939, in periodo fascista, durante una fase di scavi archeologici.