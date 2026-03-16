Un deputato di Fratelli d’Italia ha invitato a usare il «sistema clientelare» per convincere le persone a votare Sì al referendum

Domenica, durante un evento pubblico a sostegno del Sì al referendum sulla magistratura e la giustizia, il deputato di Fratelli d’Italia Aldo Mattia ha invitato il pubblico a usare quello che ha definito «il solito sistema clientelare» per convincere le persone ad approvare la riforma costituzionale. L’evento si è tenuto a Genzano di Lucania, in Basilicata, e lunedì il video ha iniziato a circolare molto sui media.

Mattia fornisce anche esempi del «sistema clientelare» da usare per convincere i conoscenti a votare per il Sì: in caso non si riuscisse a farlo con le normali argomentazioni, si dovrebbe fare leva sulla parentela («be’ fammi questo favore perché tu sei mio cugino») o sui favori reciproci («perché io te ne ho fatti già tanti»).

Da alcune settimane la campagna referendaria non sta andando secondo i piani del governo (che promuove la riforma e il Sì), e diversi sondaggi dicono che c’è stata una rimonta del No. Con le sue frasi Mattia di fatto sollecita chi lo sta ascoltando a praticare il voto di scambio, che avviene quando un candidato promette favori personali agli elettori in cambio del loro sostegno.

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