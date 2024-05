Il video dell’intervento di Enrico Mentana contro Lilli Gruber e La7, durante il tg

Martedì sera, a conclusione dell’edizione delle 20 del Tg La7, il direttore Enrico Mentana è tornato sulla lite tra lui e la giornalista Lilli Gruber, conduttrice di Otto e mezzo su La7, rispondendole più estesamente e con toni piuttosto perentori. La sera prima Gruber lo aveva criticato per aver sforato l’orario del telegiornale e aver quindi ritardato l’inizio della propria trasmissione, dicendo: «Buonasera e benvenuti alle 20:46 e non alle otto e mezza, ma insomma, l’incontinenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo». Mentana se l’è presa e ha replicato prima con un post su Instagram in cui mostrava la curva ascendente degli ascolti del suo tg, e poi la sera in diretta, criticando anche la dirigenza di La7 per non aver commentato la vicenda e minacciando di trarre «conclusioni e dirette conseguenze» nel caso la rete continui a non esprimersi al riguardo.

Come ogni lunedì siamo andati un po’ lunghi, me ne scuso con i telespettatori. Un po’ lunghi, ma come era prestabilito e concordato con chi dirige questa rete. Chi ci ha seguito, Lilli Gruber, perché non mi piace far finta di non sapere nomi e cognomi, ha avuto delle parole molto sgradevoli e offensive nei confronti del sottoscritto. Io mi siedo qui – scusate la prima persona singolare – da 14 anni per fare questo telegiornale, non ho mai offeso volontariamente nessuno e tantomeno i colleghi che lavorano su questa rete. Gradirei reciprocità a questo riguardo e gradirei che da parte dell’azienda per cui lavoro non ci fosse il mutismo che accompagna questa vicenda da 24 ore. Domani sera vedremo se c’è stato qualcosa, sennò ne trarrò le conclusioni e le dirette conseguenze.