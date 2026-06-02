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Un punto notevole di Matteo Arnaldi contro Frances Tiafoe, al Roland Garros

La reazione di Matteo Arnaldi al punto vinto contro Frances Tiafoe al Roland Garros di Parigi, 1 giugno 2026 (dal profilo X @br_betting)
La reazione di Matteo Arnaldi al punto vinto contro Frances Tiafoe al Roland Garros di Parigi, 1 giugno 2026 (dal profilo X @br_betting)

Lunedì sera Matteo Arnaldi ha battuto il tennista statunitense Frances Tiafoe per 3 set a 2 in una delle partite più coinvolgenti di questa edizione del Roland Garros – uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti nel tennis. La partita è durata quasi cinque ore e mezza e lo stesso Arnaldi l’ha definita «irreale».

Uno degli scambi più avvincenti è stato questo, nell’ultimo game dell’ultimo set, quando i due giocavano già da più di cinque ore. Alla fine di uno scambio lungo e logorante, Arnaldi risponde a tre colpi particolarmente forti di Tiafoe, tra cui una schiacciata, e gli serve una palla alta, costringendolo ad arretrare e facendolo sbilanciare. Alla fine, Tiafoe manda la palla in rete, perdendo il punto.

Non è la prima volta che Arnaldi stupisce il pubblico e gli appassionati di tennis con punti inaspettati e salvataggi rocamboleschi, e per questo spettacolari: l’ultima volta era successo pochi giorni fa nella partita contro il belga Raphael Collignon al terzo turno del torneo in una partita altrettanto lunga e combattuta, dove Arnaldi aveva eseguito un “tweener lob”, cioè la combinazione di due colpi difficili.

A questa edizione del Roland Garros sono arrivati ai quarti di finale del tabellone maschile ben tre italiani: oltre ad Arnaldi, anche Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. È la prima volta che capita nella storia.

Tag: Frances Tiafoe-Matteo Arnaldi-roland garros-tennis

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