A Mar-a-Lago questo cane robot lavora per la sicurezza di Donald Trump

Da qualche giorno lungo il perimetro della tenuta di Mar-a-Lago, in Florida, di Donald Trump è stato avvistato un robot a forma di cane, utilizzato per scopi di sorveglianza. È una versione di “Spot”, il robot della società Boston Dynamics, personalizzata dal Secret Service, l’agenzia governativa che si occupa della sicurezza del presidente, del suo vice e degli ex presidenti degli Stati Uniti.

Il cane-robot non è dotato di armi e viene usato solamente per pattugliare la zona. Per precauzione, sulle sue zampe è stata applicata la scritta “NON ACCAREZZARE”, in modo da ridurre il rischio che qualche curioso ben intenzionato si avvicini per provare a interagire con il robot, per quanto il loro aspetto non sia molto coccoloso.

I video di Spot a Mar-a-Lago sono stati visti e condivisi centinaia di migliaia di volte su TikTok e sugli altri social network, con battute di vario genere sull’opportunità e l’utilità di impiegarli in quel contesto. Il responsabile della comunicazione del Secret Service ha comunque detto a BBC News che: «Proteggere il presidente eletto è una delle massime priorità». Nel corso della campagna elettorale Trump è stato l’obiettivo di almeno due tentativi di omicidio, uno a Butler in Pennsylvania e l’altro proprio a Mar-a-Lago, mentre stava giocando a golf.

Spot costa circa 75mila dollari, ha un sistema per muoversi autonomamente lungo i percorsi che deve seguire e viene impiegato in molti contesti, dal pattugliamento alla ricerca di persone nelle emergenze, per esempio in seguito al crollo di edifici nei quali entrare sarebbe poco sicuro per le persone.