La maglia nera di protesta del Lecce nella partita contro l’Atalanta

Domenica sera, per l’ultima partita della trentaquattresima giornata di Serie A, i calciatori del Lecce sono scesi in campo indossando una maglia nera senza loghi con scritto «Graziano» sopra la maglia bianca della squadra. L’hanno fatto come forma di protesta contro la Lega Serie A – l’associazione delle squadre del principale campionato di calcio maschile – che ha deciso di non rinviare la partita nonostante la richiesta del Lecce, che da alcuni giorni è in lutto per Graziano Fiorita, fisioterapista morto d’infarto a 47 anni mentre era in ritiro con la squadra in Salento.

In un comunicato il Lecce ha detto di ritenere la decisione della Lega «terribilmente irrispettosa» e le ha contestato che «in altri casi, altrettanto dolorosi, sono state prese decisioni più ragionevoli». Nel comunicato si spiega inoltre che il corpo di Fiorito si trova «a migliaia di chilometri di distanza da casa, in attesa che il magistrato ne autorizzi il ritorno» e che la squadra tornerà a indossare la sua maglia «quando Graziano ritornerà a casa e sarà omaggiato, come merita, dalla sua gente».