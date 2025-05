Il duetto tra il cantautore Giorgio Poi e l’attore Luca Marinelli in “Solo per gioco”

Lunedì il cantautore Giorgio Poi e l’attore Luca Marinelli hanno pubblicato il video di “Solo per gioco”, brano che fa parte della colonna sonora di Paternal Leave. Il film è stato scritto e diretto dalla regista tedesca Alissa Jung, moglie di Marinelli, ed esce al cinema il 15 maggio. La canzone, composta da Poi, nel film è cantata dal solo Marinelli.

Dopo le prime anteprime i due hanno deciso di registrarne una nuova versione insieme, con un videoclip diretto dalla stessa Jung.

Poi e Marinelli sono amici da tempo, e quest’ultimo ha più volte mostrato un interesse autentico per la musica. In passato ha dimostrato di cantare piuttosto bene in diversi film, come Lo chiamavano Jeeg Robot, dove reinterpretava “Un’emozione da poco” di Anna Oxa, e Fabrizio De André – Principe Libero, in cui impersonava il cantautore genovese interpretando alcune delle sue canzoni più note con la propria voce.