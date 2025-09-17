A Livorno è stata trovata una balenottera morta nel mare davanti alla Terrazza Mascagni

Mercoledì mattina a Livorno è stato trovato un cetaceo morto in acqua davanti alla Terrazza Mascagni, uno dei luoghi più noti della città. I giornali locali scrivono che potrebbe essere una balenottera ed è lunga circa 18 metri. La balenottera è in stato di decomposizione: probabilmente è morta altrove, e poi le correnti l’hanno spinta verso la costa.

Da stamattina molte persone si stanno fermando sulla Terrazza Mascagni per fotografare e fare video del cetaceo morto. Sul posto stanno intervenendo la Capitaneria di porto, la polizia locale e i tecnici di Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, che dovranno capire come spostarlo.

LivornoToday scrive che era già successo che dei cetacei morti fossero sospinti fino alle rive di Livorno: l’ultima volta a marzo del 2024, quando una balenottera di circa cinque metri arrivò ad Antignano, un quartiere della città, e nel 2022 tra le frazioni di Chioma e Quercianella.