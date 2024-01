Il video delle decine di set LEGO da migliaia di dollari confiscate in Australia a un presunto trafficante

Giovedì, nell’ambito di un’operazione di polizia per arrestare un presunto trafficante di sostanze stupefacenti vicino alla città di Melbourne, la polizia australiana ha confiscato oltre 70 set di LEGO dal valore complessivo di svariate migliaia di dollari. Le scatole di LEGO che si vedono nei video che hanno documentato la confisca comprendono alcuni set piuttosto ricercarti e costosi, come una versione del Millennium Falcon di Star Wars venduta a 1.299 dollari e altri set ora ritirati dal commercio, il cui valore inizia ad aumentare tra i collezionisti.

– Leggi anche: Investire nei LEGO può convenire

La persona arrestata è stata accusata di traffico di grandi quantità di sostanze stupefacenti: oltre alle scatole piene di mattoncini, gli agenti hanno trovato materiale chimico di vario genere per un totale di circa 2 milioni di dollari, che secondo gli inquirenti potevano essere utilizzati per produrre metanfetamine e altre sostanze vietate.

Non è la prima volta che in Australia vengono sequestrati LEGO di valore da persone accusate di produrre sostanze stupefacenti. Alla fine dello scorso anno in un’altra attività di polizia contro un presunto trafficante erano state confiscate 1.130 set per un valore complessivo intorno ai 200mila dollari.