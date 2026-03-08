Le foto dall’alto dell’aeroporto Mehrabad di Teheran bombardato
Le più recenti immagini satellitari ad alta risoluzione, acquisite dai satelliti SkySat della società Planet Labs, documentano almeno parte dei danni all’aeroporto di Mehrabad, a Teheran, dopo i bombardamenti di sabato 7 marzo. Le riprese, effettuate da orbita bassa con una risoluzione inferiore al metro, permettono di identificare i crateri sui piazzali, le deformazioni del manto delle piste e danni strutturali agli hangar e alle aree di supporto.
Nelle immagini sono visibili anche diversi aerei colpiti: fusoliere danneggiate, superfici alari deformate e velivoli spostati o inclinati a causa delle onde d’urto. La capacità dei satelliti SkySat di effettuare passaggi ravvicinati e ripetuti sulla stessa area – con una frequenza di poche ore – consente di monitorare l’evoluzione dei danni.
L’immagine qui sotto è ad alta risoluzione: