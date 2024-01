Le immagini della lava che brucia le case di Grindavík, in Islanda

La lava del vulcano islandese di Grindavík, eruttato domenica mattina, è arrivata fino alle case della città e ha cominciato a bruciarle: non c’è pericolo per le persone perché la città era stata evacuata in previsione dell’eruzione, ma c’è il rischio concreto che una parte consistente dei suoi edifici venga distrutta. La città di Grindavík ha circa 2.800 abitanti. Il vulcano aveva già eruttato nei mesi scorsi, ma la lava non era mai arrivata fino alla zona abitata. Un’associazione animalista locale ha fatto sapere che circa 30 pecore sono rimaste intrappolate in città. Le immagini delle case che bruciano sono piuttosto impressionanti e stanno girando molto:

In Iceland, after the eruption of the volcano, lava has already reached the houses of Grindavik.

There are no people there, because they were previously evacuated pic.twitter.com/VILks9dOdu — Feher_Junior (@Feher_Junior) January 14, 2024

Grindavík dista circa 50 chilometri dalla capitale islandese Reykjavík e una ventina dall’aeroporto internazionale di Keflavík, il principale dell’Islanda. A poca distanza dal vulcano c’è la Laguna Blu, la più famosa area geotermale islandese, tra le maggiori attrazioni turistiche dell’isola.

– Leggi anche: Il vulcano islandese di Grindavík ha eruttato di nuovo