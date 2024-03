All’università di Kyoto ci si può laureare anche vestiti da dinosauro o da Miyazaki

Martedì si è tenuta la cerimonia di proclamazione di laurea all’università di Kyoto, una delle più importanti del Giappone, e come da tradizione alcuni laureandi si sono presentati vestiti in costume: pulcini, dinosauri e persino il regista giapponese Hayao Miyazaki accompagnato da un premio Oscar vivente (quest’anno ne ha vinto uno per il miglior film di animazione). L’università, infatti, consente agli studenti di presentarsi vestiti alla cerimonia a proprio piacimento: alcuni si attengono a kimono e abiti tradizionali, altri fanno scelte più fantasiose e divertenti.

Intervistato dal sito Bored Panda nel 2022, il responsabile della comunicazione internazionale dell’università, David Hajime Kornhauser, aveva raccontato che «l’università ha una lunga tradizione contro l’autoritarismo. Immagino che la tradizione risalga a un po’ di tempo fa». Negli anni Settanta, gli anni delle proteste giovanili in tutto il mondo, l’università era nota per i frequenti scontri tra poliziotti e studenti: gli studenti si arrampicavano sui tetti e accendevano fuochi mentre la polizia li affrontava in tenuta antisommossa e con i cannoni ad acqua. Ora le cose sono cambiate ma lo spirito ribelle è rimasto nella consuetudine un po’ provocatoria di laurearsi in costume.

Kornhauser precisa che «non si tratta di molte persone, nemmeno il 10 per cento», ma che si notano anche perché spesso si siedono ai primi posti, quelli più visibili. Puntualmente, però, le loro foto finiscono sui giornali e sui social network e la cerimonia è diventata un evento divertente e noto anche nel resto del paese.

