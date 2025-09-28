Il lancio di volantini al teatro La Fenice per contestare la nomina di Beatrice Venezi

Sabato al teatro La Fenice di Venezia diversi spettatori hanno lanciato volantini dagli spalti per protestare contro la nomina di Beatrice Venezi come nuova direttrice musicale del teatro, che da qualche giorno sta facendo molto discutere. Il lancio è avvenuto dopo la fine di un concerto diretto dal direttore d’orchestra Giuseppe Mengoli. I volantini, su cui era riportata la scritta «La musica è arte, non intrattenimento», erano stati distribuiti al pubblico dai musicisti dell’orchestra prima dell’inizio del concerto.

Da giorni musicisti e dipendenti del teatro chiedono la revoca della nomina di Venezi, che considerano non all’altezza di un incarico così prestigioso e nominata solo perché vicina al governo di Giorgia Meloni.

A inizio serata, i musicisti avevano anche letto un comunicato per ribadire nuovamente le loro richieste.

