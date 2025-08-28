Il video del lancio di pietre contro il presidente argentino Javier Milei

Mercoledì alcune persone hanno lanciato pietre e altri oggetti contro il presidente argentino Javier Milei, mentre si trovava nella città di Lomas de Zamora, alla periferia di Buenos Aires, per fare campagna elettorale. Milei, che non è stato colpito, si trovava a bordo di un pick-up insieme a José Luis Espert, candidato del suo partito per la provincia di Buenos Aires alle elezioni legislative di ottobre. Nell’aggressione è stata ferita una donna, che è stata soccorsa e medicata sul posto: la ministra della Sicurezza Patricia Bullrich ha detto che sono state fermate due persone sospettate di essere responsabili del lancio di oggetti. Lomas de Zamora si trova circa 20 chilometri a sud di Buenos Aires, ed è storicamente una città in cui governa l’opposizione peronista.

Negli ultimi giorni Milei è stato al centro di molte critiche e proteste da parte dei suoi oppositori politici per via di un caso che riguarda la sorella Karina, sua capa di gabinetto. In un audio diffuso online si sente Diego Spagnuolo, ex direttore dell’Agenzia nazionale per la disabilità, dire in una conversazione privata che lui e Karina Milei avrebbero preso delle tangenti da alcune aziende farmaceutiche in cambio dell’appalto per la fornitura di farmaci e prodotti sanitari che l’agenzia destina alle persone con disabilità.