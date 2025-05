Gli audio delle lamentele via radio di Lewis Hamilton e Charles Leclerc con la squadra della Ferrari

Domenica, durante il Gran Premio di Formula 1 di Miami, negli Stati Uniti, i due piloti della Ferrari Lewis Hamilton e Charles Leclerc si sono lamentati parecchio via radio con la squadra della Ferrari per il modo in cui stava gestendo la gara. Il sistema con cui i piloti durante le gare comunicano con il loro team è chiamato appunto “team radio”. Durante il 38esimo giro Hamilton, ottavo, ha chiesto alla squadra di poter superare Leclerc, settimo, dato che si sentiva molto veloce e in grado di poter superare anche Andrea Kimi Antonelli della Mercedes, che era sesto. Il permesso per superare il compagno è arrivato troppo tardi per Hamilton, che si è lamentato più volte, dicendo per esempio: «questo non è un bel lavoro di squadra».

Ma una volta superato il compagno, Hamilton non è stato in grado di superare anche Antonelli. Leclerc si è allora lamentato a sua volta e ha chiesto di poter tornare davanti al compagno: tornato indietro, Hamilton ha chiesto sarcasticamente al team radio se dovesse farsi superare anche dal pilota dietro di lui.

Fin qui nella stagione il rendimento della Ferrari è stato piuttosto deludente, anche a fronte delle grandi aspettative che c’erano per Lewis Hamilton, che ha 40 anni ed è il pilota più vincente della storia della Formula 1. Dopo il Gran Premio di questa domenica la Ferrari è quarta nella classifica costruttori con 94 punti (molto sotto la McLaren, che è prima con 246) e Leclerc e Hamilton sono rispettivamente quinto e settimo nella classifica piloti.