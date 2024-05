La canzone che celebra Kim Jong Un, vietata in Corea del Sud

Lunedì la Korea Communications Standards Commission (KCSC), l’autorità sudcoreana garante delle comunicazioni, ha annunciato che vieterà una canzone di propaganda che glorifica la personalità del dittatore nordcoreano Kim Jong Un. La decisione è stata presa dopo una richiesta dell’intelligence sudcoreana.

La canzone si intitola “Friendly Father”, e nelle ultime settimane il suo video ufficiale è diventato virale su TikTok, anche per via dello stile artificioso e kitsch con cui è girato. Contiene alcune sequenze che mostrano Kim Jong Un sorridente in diverse occasioni pubbliche, come visite nelle scuole e parate militari, e altre in cui soldati e bambini lo descrivono come un «padre amorevole» e «un grande leader».

Secondo la KCSC, il video «è un tipico contenuto legato alla guerra psicologica contro la Corea del Sud», e a differenza di altri contenuti di questo tipo non sarebbe stato realizzato per la propaganda interna, ma «connettersi con il mondo esterno». La KCSC ha annunciato che saranno bloccate 29 versioni del video, senza però chiarire in che modo.