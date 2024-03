I jeans di un popolare giardiniere britannico, censurati dalla tv di stato nordcoreana

Lunedì la televisione di stato della Corea del Nord (KCTV) ha mandato in onda una puntata di Alan Titchmarsh’s Garden Secrets, un programma televisivo britannico di una decina d’anni fa condotto dall’esperto di giardinaggio Alan Titchmarsh. Nel programma Titchmarsh mostra una parte del suo lavoro e dà agli spettatori qualche consiglio pratico per allestire un piccolo orto.

La televisione nordcoreana, però, ha deciso di censurare un particolare estetico di Titchmarsh, ossia i suoi jeans, indumenti che in Corea del Nord sono vietati perché considerati un simbolo del capitalismo occidentale.

Peter Ward, un ricercatore della Kookmin University che si occupa dello studio della cultura e dell’economia della Corea del Nord, ha detto a NK News (sito statunitense molto affidabile specializzato nell’analisi della situazione in Corea del Nord) che il divieto di indossare i jeans fu imposto negli anni Novanta da Kim Jong Il (padre dell’attuale dittatore nordcoreano Kim Jong Un) per via della loro stretta connessione con gli Stati Uniti, il paese che li ha resi popolari in tutto il mondo.

Tuttavia, secondo Ward, il fatto che la televisione nordcoreana abbia deciso di censurare i jeans di Titchmarsh è comunque piuttosto strano, dato che ai pochi turisti che visitano il paese ogni anno viene concesso di vestirsi come meglio credono. NK News ha anche spiegato che la televisione nordcoreana ha ridotto gli episodi di Alan Titchmarsh’s Garden Secrets a 15 minuti (nella versione originale durano un’ora), e ha sostituito il commento di Titchmarsh con quello di un narratore locale.