Il ringraziamento di Jasmine Paolini al fotografo Ray Giubilo per la foto notevole che le ha fatto
Mercoledì, dopo la vittoria al secondo turno degli US Open (uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più prestigiosi e importanti del tennis), la tennista italiana Jasmine Paolini è corsa verso Ray Giubilo, il fotografo che pochi giorni prima le aveva scattato una foto che ha avuto un enorme successo, per salutarlo e ringraziarlo pubblicamente.
La foto ritrae il momento in cui, comparendo oltre il piatto corde della racchetta, gli occhi e la bocca di Paolini si allineavano in maniera molto precisa col logo dell’azienda produttrice, la Yonex: la foto è stata ripresa e pubblicata sulla stampa nazionale e internazionale, descritta come «lo scatto perfetto», «l’immagine più bella degli US Open» e dalla stessa Paolini come «la foto dell’anno».
Giubilo aveva scattato la foto al primo turno degli US Open, durante la partita tra Paolini e la tennista australiana Destanee Aiava. Mercoledì sera, dopo la vittoria contro la statunitense Iva Jovic, Paolini è corsa verso il proprio box e ha calorosamente stretto la mano a Giubilo per ringraziarlo: «Pensavo andasse ad abbracciare il suo coach… Invece è venuta da me, mi ha dato il cinque e ha detto che avevo scattato una gran bella foto», ha detto Giubilo alla Gazzetta dello Sport.