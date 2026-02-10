Il video della vittoria dell’Italia nella staffetta mista di short track

Martedì l’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta mista di short track. È una gara di velocità a squadre composte da due atleti e due atlete che corrono 2000 metri ciascuno. Per l’Italia nella finale hanno gareggiato Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Elisa Confortola e Pietro Sighel (che sono una coppia). Sono stati premiati anche Chiara Betti e Luca Spechenhauser, che avevano partecipato alle qualificazioni.

Nello short track bisogna pattinare in senso antiorario su varie distanze e vince chi arriva prima. Occorre essere molto veloci, pattinare in modo strategico e sapere gestire gli imprevisti. Nel video si vedono anche gli atleti che si danno delle leggere spinte quando cambiano di turno con un compagno. Lo short track a staffetta è una specialità piuttosto nuova delle Olimpiadi: ha debuttato ai Giochi olimpici invernali di Pechino nel 2022, in cui l’Italia ottenne la medaglia d’argento.