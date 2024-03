L’invasione di campo e la rissa fra tifosi e giocatori dopo una partita di calcio, in Turchia

Domenica sera a Trabzon, in Turchia, un gruppo di tifosi della squadra di calcio del Trabzonspor ha invaso il campo e aggredito i giocatori e il personale dell’altra squadra, il Fenerbahçe, contro cui il Trabzonspor aveva appena perso. Nei video di quanto successo si vedono i tifosi che invadono il campo e corrono verso il centro, dove i giocatori del Fenerbahçe stavano celebrando la vittoria. Il personale di sicurezza è intervenuto subito, ma diversi tifosi sono comunque riusciti a raggiungere la squadra avversaria, con cui si sono scambiati calci e pugni.

Un tifoso ha anche brandito come un’arma un paletto che segna l’angolo del campo. Già prima della fine della partita i tifosi erano stati particolarmente aggressivi, e avevano lanciato molti oggetti e un fumogeno dagli spalti al campo, colpendo anche diversi giocatori.

Il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, ha detto che è stata avviata un’indagine sugli scontri. Quest’anno la Türkiye Süper Lig, il massimo campionato di calcio turco, è stata caratterizzata da numerose proteste contro le scelte degli arbitri, e a dicembre era stata sospesa perché un arbitro era stato colpito con un pugno dal presidente dell’Ankaragücü.

🚨 Crazy scenes in Turkey between Trabzonspor fans entering the pitch and stormed the Fenerbahçe players.pic.twitter.com/zbfNWhp11m

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2024