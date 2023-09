C’è un software di intelligenza artificiale che doppia sorprendentemente bene i video in altre lingue

HeyGen è una piattaforma di creazione di video basata su software di intelligenza artificiale, e in questi giorni ha presentato un nuovo strumento per doppiare automaticamente in un certo numero di lingue ogni video in cui sia presente una persona che parla. I primi esempi pubblicati online hanno attirato molte attenzioni, perché i dialoghi sono sorprendentemente fluidi, ma anche perché il servizio non si limita a doppiare la voce, ma adatta anche il labiale, rendendo credibile la visione del video.

Testing out @HeyGen_Official translation on French and German. I don’t speak either language so let me know if it sounds natural if you do.

I hope if you pay you can turn off the color correction.

It didn’t work on my phone so I had to upload on my pc.https://t.co/FMJp9sJEBI pic.twitter.com/iF5eONAQ3c — Jon Finger (@mrjonfinger) September 11, 2023

Le prime recensioni di utenti madrelingua sembrano confermare che lo strumento funzioni piuttosto bene, mentre per avere risultati ottimali l’azienda suggerisce di utilizzare video in cui c’è una sola persona parlante e senza rumori di fondo, musiche o effetti sonori. Registrandosi al sito si può fare una prova gratuita. Al momento sono disponibili le traduzioni in inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco, polacco, portoghese e hindi.