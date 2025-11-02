Il momento in cui l’India ha vinto i Mondiali femminili di cricket, per la prima volta nella sua storia

Domenica l’India ha vinto i Mondiali femminili di cricket per la prima volta nella sua storia, battendo in finale il Sudafrica con 52 run (punti) di scarto. È un risultato importantissimo per lo sport indiano, anche per il suo valore simbolico. Il cricket è infatti lo sport più amato e praticato del paese: è seguito da centinaia di milioni di persone, e pur essendo nato in Inghilterra è ormai considerato parte integrante dell’identità nazionale.

Il Times of India ha scritto che il «finale della favola» non poteva essere migliore di così: la partita è stata infatti chiusa dalla capitana dell’India Harmanpreet Kaur, che ha preso al volo la palla colpita dalla battitrice sudafricana Nadine de Klerk, eliminandola.

Finora i Mondiali femminili di cricket erano stati dominati quasi esclusivamente da tre nazionali: l’Australia (7 titoli), l’Inghilterra (4) e la Nuova Zelanda (1). Per l’India era la terza finale, dopo quelle del 2005 e del 2017, perse rispettivamente contro l’Australia e contro l’Inghilterra.

L’edizione del 2025 si è giocata in India e Sri Lanka nel formato One Day International (ODI), con partite di un solo giorno in cui ogni squadra dispone di 50 turni di battuta (chiamati overs) per totalizzare il maggior numero possibile di punti (run). Hanno partecipato otto nazionali, che si sono affrontate in un girone unico: le prime quattro classificate si sono poi qualificate per le semifinali, da cui sono uscite le due finaliste, India e Sudafrica.

Nonostante sia ancora meno seguito rispetto al cricket maschile (la cui finale dei Mondiali era stata vista in televisione da 300 milioni di persone), il cricket femminile è uno sport in rapida crescita. Le prime 13 partite dei Mondiali erano state viste da più di 60 milioni di persone, cinque volte in più rispetto alla precedente edizione, che si giocò in Nuova Zelanda nel 2022.