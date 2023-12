Le foto della fitta nebbia che sta causando incidenti e ritardi nei trasporti in India

Tra martedì e mercoledì in India si è diffusa una densissima nebbia, nella capitale Nuova Delhi e in altre parti del nord del paese. In alcune aree la visibilità è di meno di 50 metri. La nebbia ha causato rallentamenti nel traffico, incidenti e ritardi nei trasporti pubblici: uno degli ultimi incidenti è stato mercoledì mattina nello stato dell’Uttar Pradesh, su un’importante strada a scorrimento veloce, con diversi feriti (per ora non ci sono notizie di morti). Complessivamente la scarsa visibilità ha causato ritardi per oltre 100 voli aerei e 25 tratte ferroviarie.

In questo periodo dell’anno la nebbia particolarmente densa e fitta è frequente nell’India settentrionale, dove le temperature si abbassano e raggiungono livelli molto bassi rispetto alla media (a New Delhi ora ci sono 9 gradi). Il dipartimento meteorologico dell’India, che è un’agenzia governativa, ha emesso un’allerta e previsto che la nebbia resterà fitta almeno per i prossimi cinque giorni, esortando la cittadinanza a fare particolare attenzione alla guida e a ricordarsi di accendere i fari antinebbia.

La nebbia molto fitta ha inoltre un impatto sulle conseguenze dell’inquinamento dell’aria, che in India è molto forte: sempre il dipartimento meteorologico ha detto che la nebbia contiene particolato (polveri con un diametro inferiore a un quarto di centesimo di millimetro e che se respirate possono arrivare fino ai polmoni) e altri inquinanti che possono avere un impatto diretto sulla salute. Ha quindi invitato la cittadinanza a coprirsi il viso e a limitare le uscite all’esterno.

– Leggi anche: Lo smog a Nuova Delhi, il mese scorso