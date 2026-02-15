La foto delle seconde classificate nello slalom gigante che si inchinano a Federica Brignone

Domenica le sciatrici Sara Hector (Svezia) e Thea Louise Stjernesund (Norvegia) si sono inchinate a Federica Brignone dopo la fine della prova femminile di slalom gigante, vinta da quest’ultima con una gara eccezionale in cui ha dominato dall’inizio alla fine.

Brignone ha 35 anni e negli ultimi tre giorni ha vinto due ori olimpici nello sci alpino. Hector e Stjernesund sono arrivate seconde a pari merito.

Brignone ha vinto nello slalom gigante tre giorni dopo l’inaspettato oro nel Super G, ed è diventata la prima sciatrice italiana di sempre a vincere due medaglie d’oro nelle stesse Olimpiadi (l’unico italiano a riuscirci era stato Alberto Tomba a Calgary 1988). È un successo straordinario, arrivato dieci mesi dopo il grave infortunio che aveva subito alla gamba sinistra, che dimostra la forza e il talento di Brignone.

