Il video che annuncia la partecipazione di Giorgia Meloni a Pulp Podcast, con Fedez e Mr. Marra

L’account Instagram di Pulp Podcast, il podcast del rapper Fedez e di Mr. Marra, ha pubblicato una breve clip per annunciare che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà l’ospite della puntata di giovedì 19 marzo. Da alcuni giorni Meloni ha aumentato la sua esposizione mediatica per cercare di convincere gli elettori a votare Sì al referendum sulla giustizia, promosso dalla maggioranza di governo, e che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo.

Pulp Podcast non è prodotto da media tradizionali o da istituzioni, ed è uno degli esempi più evidenti del tentativo – sempre più diffuso – delle celebrità di fare informazione. La decisione di Meloni di partecipare può essere spiegata con il desiderio di intercettare l’elettorato più giovane, che in genere si informa con mezzi alternativi rispetto ai giornali o alla televisione. Non è la prima volta che il podcast ospita personaggi politici, dato che in passato c’erano stati Maurizio Gasparri, Matteo Renzi e Antonio Di Pietro.

Per evitare critiche sul fatto che il podcast sostenga la posizione di Meloni al referendum, Mr. Marra (che si chiama Davide Marra) ha detto su Instagram di aver invitato tutti i principali politici italiani, ma che solo Meloni ha accettato. A sostegno di questa affermazione ha pubblicato uno screenshot delle email inviate a Elly Schlein e a Giuseppe Conte, leader rispettivamente del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle.

– Leggi anche: Perché Meloni ha cominciato a esporsi di più sul referendum