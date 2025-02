Il litigio fra il calciatore Lorenzo Lucca e tutti i compagni dell’Udinese, per tirare un calcio di rigore

Nella partita della 26esima giornata di Serie A fra Lecce e Udinese c’è stato un evento piuttosto insolito. Nel primo tempo è stato assegnato un rigore a favore dell’Udinese: l’attaccante Lorenzo Lucca ha preso il pallone e si è messo sul punto da cui si tira il rigore. Per i rigori le squadre hanno normalmente un tiratore designato dall’allenatore: in questo caso era il francese Florian Thauvin. Tutti i compagni di Lucca hanno cercato di convincerlo a spostarsi e lasciare il pallone a Thauvin, ma lui è stato irremovibile, anche quando è arrivata l’indicazione dell’allenatore Kosta Runjaic. Dopo oltre un minuto di litigio in mezzo al campo, Lucca ha infine tirato il rigore: lo ha segnato, ma nessuno dei compagni ha festeggiato con lui il gol, come accade di solito. Un minuto dopo, al 36° del primo tempo, l’allenatore lo ha sostituito, facendolo uscire dal campo. La partita è stata vinta 1-0 dall’Udinese.