Quando Hulk Hogan sollevò il gigantesco André the Giant, davanti a 90mila persone

Il 29 marzo 1987, durante l’evento WrestleMania III, il wrestler statunitense Hulk Hogan, morto giovedì a 71 anni, sollevò da terra André the Giant, celebre e imponente lottatore francese che pesava oltre 200 chili, e lo scaraventò al suolo con una mossa nota nel gergo della disciplina come “body slam”. L’incontro si tenne al Silverdome di Pontiac, in Michigan, davanti a più di 90mila persone che esultarono guardando Hogan tirare su un lottatore molto più pesante di lui.

È uno dei momenti più iconici e ricordati nella storia del wrestling, per diversi motivi, a partire dalla costruzione narrativa dell’incontro (nel wrestling, i risultati sono predeterminati e le rivalità seguono una sceneggiatura).

Hogan e André the Giant erano i due lottatori più popolari del momento, e la vittoria del primo sul secondo aveva un significato simbolico. Doveva consacrare Hogan come personaggio di punta della federazione, e rafforzare la sua immagine di uomo forzuto in grado di sconfiggere chiunque, anche lottatori enormi e apparentemente imbattibili come André the Giant.

Ovviamente, Hogan non fece tutto da solo: nei match di wrestling i lottatori collaborano per facilitare la riuscita delle mosse. In quel caso, André the Giant – pur limitato dai problemi fisici – lo aiutò spingendosi leggermente con le gambe e alleggerendo, per quanto possibile, il carico su Hogan. Fu comunque uno sforzo notevole, rimasto nella memoria collettiva come il primo vero WrestleMania Moment, un’espressione con cui si indicano i momenti più celebri, spettacolari ed emotivamente coinvolgenti che si verificano durante WrestleMania, il più importante show di wrestling al mondo.

Peraltro, negli anni precedenti André the Giant era già stato sollevato da altri lottatori, come Antonio Inoki e lo stesso Hogan. La WWE (la federazione che organizza WrestleMania) riuscì però a presentarla come una novità assoluta.