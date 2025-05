Gli highlights dello spettacolare 4-3 nel “Clásico” tra Barcellona e Real Madrid

Domenica il Barcellona ha battuto per 4 a 3 il Real Madrid nella partita valida per la 35esima giornata della Liga, la massima divisione del campionato spagnolo di calcio. È stata una partita piena di rimonte e gol spettacolari, e ha avvicinato il Barcellona alla vittoria del suo 28esimo campionato: a tre giornate dalla fine è infatti primo con 82 punti, 7 in più del Real Madrid.

Nei primi quindici minuti il Real Madrid era andato in vantaggio con due gol di Kylian Mbappé. Il Barcellona ha poi risposto segnando con Eric García, Lamine Yamal e Raphinha, autore di una doppietta, e chiudendo il primo tempo sul 4-2. Al 70esimo minuto il Real ha riaperto la partita con un altro gol di Mbappé, ma il Barcellona ha mantenuto il vantaggio.

La partita tra Barcellona-Real Madrid è conosciuta anche in tutto il mondo come El Clásico (Il Classico), perché le due squadre sono anche quelle che hanno vinto più volte il campionato spagnolo: trentasei volte il Real Madrid, ventisette il Barcellona.

– Leggi anche: In questa stagione il Real Madrid ci ha capito poco, contro il Barcellona