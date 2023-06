Greta Thunberg ha saltato la scuola per l’ultima volta, perché oggi si diploma

Nella mattina di venerdì 9 giugno Greta Thunberg ha saltato la scuola per andare fuori dalla sede del parlamento svedese a Stoccolma con un cartello che dice «Skolstrejk för klimatet», “Sciopero scolastico per il clima”. Per lei è l’ultima volta: oggi infatti la celebre attivista ambientalista si diploma. Negli ultimi cinque anni ha saltato la scuola 251 volte per protestare contro l’inazione dei governi del mondo riguardo al cambiamento climatico causato dalle attività umane – inizialmente tutti i giorni, poi solo di venerdì. Per l’occasione ha pubblicato sui social network le consuete foto della protesta insieme a un messaggio sulla storia del movimento che ha fondato, i “Fridays For Future”, “Venerdì per il futuro”, dicendo che nonostante l’impegno di questi anni l’umanità «sta ancora andando nella direzione sbagliata» e per questo continuerà a manifestare di venerdì, anche se tecnicamente i suoi non saranno più scioperi scolastici.

School strike week 251. Today, I graduate from school, which means I’ll no longer be able to school strike for the climate. This is then the last school strike for me, so I guess I have to write something on this day.

Il primo sciopero di Thunberg per il clima era stata il 20 agosto 2018, un lunedì: quel giorno l’attivista – all’epoca 15enne – era da sola ma nelle tre settimane successive, in cui aveva scioperato ogni giorno, si erano aggiunti alcuni altri ragazzi. Insieme decisero di continuare a scioperare di venerdì e in meno di un anno molti altri giovani di tanti paesi del mondo presero a fare lo stesso, formando il movimento Fridays For Future.