Il concerto a sorpresa dei Green Day nella metropolitana di New York per promuovere il loro nuovo album

Martedì i Green Day, celebre gruppo pop punk statunitense molto famoso nei primi anni Duemila, ha organizzato un breve concerto acustico apparentemente improvvisato nella stazione della metropolitana del Rockefeller Center, a New York, per un segmento del Tonight Show, il famoso programma televisivo trasmesso dalla NBC e condotto dal presentatore e comico Jimmy Fallon. Online sono stati pubblicati e stanno circolando diversi video dei passanti e delle loro reazioni dopo essersi accorti di star assistendo per caso a un concerto dei Green Day.

.@GreenDay & Jimmy busk in disguise at a NYC subway stop! #FallonTonight pic.twitter.com/2gRk4SiiFX — The Tonight Show (@FallonTonight) January 19, 2024

All’inizio, per non farsi riconoscere dal pubblico, i membri della band Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool e Jimmy Fallon si sono travestiti indossando parrucche, barbe finte e occhiali da sole e fingendosi una qualsiasi band di strada come tante che si esibiscono nelle metropolitane della città. Poi in un secondo momento Fallon si è presentato e ha annunciato la band, scatenando una reazione entusiasta nella folla che nel frattempo si era radunata, forse in parte sospettando che ci fosse qualcosa dietro. A quel punto i Green Day hanno attaccato a cantare una delle loro canzoni più famose, “Basket Case”, facendo cantare molti dei presenti. I Green Day sono andati da Fallon per promuovere Saviors, il loro 14esimo album in studio, uscito nella notte tra giovedì e venerdì.

Que chimba green day en el metro de NY pic.twitter.com/pTM7bu3CmD — Sr.Sergio (@SrSergioG) January 17, 2024